Kémi Séba s’annonce le 24 février 2020 à Dakar

L’activiste Kémi Séba est attendu le 24 février prochain à Dakar. Le Président de l’Ong l’Urgence panafricaine va répondre à la convocation de la Cour d’appel dans l’affaire du billet de Franc CFA brûlé en 2017. Il avait été relaxé en première instance sans peine ni dépens, mais la partie civile à savoir la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), avait fait appel. À sa sortie de prison, il avait été conduit à l’aéroport et expulsé du pays avec la décision d’interdiction de séjour au Sénégal.



Seulement, « Kemi Seba via ce procès, possède une dérogation pour rentrer sur le territoire sénégalais et viendra donc s'exprimer et se défendre le 24 février 2020 à 9h à Dakar », annonce l’intéressé sur sa page Facebook.



Son co-prévenu Bentaleb Sow, également relaxé, est poursuivi pour complicité. Son tort, c’est d’avoir fourni à Kémi Séba le briquet qui a servi à allumer ce fameux billet de banque.