Kenya : Amnesty s’inquiète de la condamnation à mort d’une reine de beauté

Ruth Kamande, 24 ans élue Miss Lang’ata début 2017, a été condamnée jeudi à la peine de mort pour le meurtre de son compagnon qu’elle a poignardée après avoir appris qu’il était séropositif. Les faits ont eu lieu fin 2015 et Ruth Kamande a été élue Miss Lang’ata alors qu’elle était prisonnière.



Amnesty International Kenya a qualifié la peine du juge Lesiit de «rétrograde»et son directeur général, Irungu Houghton, a déclaré : “Nous sommes préoccupés par le fait que le Kenya continue d’utiliser ce mode de punition cruel, inhumain et désuet. Cette sentence est un revirement à la pratique judiciaire au Kenya, où les peines de mort sont commuées en peines de prison “.



Amnesty demande aux tribunaux de changer la peine de mort en emprisonnement à vie pour permettre la réhabilitation par opposition à la punition. Lors de la condamnation, la juge a déclaré que Ruth Kamande avait délibérément tué son petit ami et qu’elle n’avait montré aucun remords : “Elle a poignardé le défunt 25 fois, et pas en succession rapide mais plutôt espacé comme si elle savourait avec plaisir.“ Elle a ajouté que la sentence servirait de leçon aux jeunes. “Je veux que les jeunes sachent que ce n’est pas cool de tuer son petit ami ou sa petite amie même si vous vous sentez déçu ou frustré – ne le faites pas. Au lieu de cela, c’est cool de partir et de pardonner ensuite “, a déclaré le juge Lesiit.



