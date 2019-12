Accueil Envoyer Partager sur facebook Kenya : Des nouveaux mariés se suicident 4 jours après leur mariage Rédigé par Mamadou Mangane le 16 Décembre 2019 à 11:23 Deux familles de Kisumu, au Kenya, pleurent leurs enfants qui se sont suicidés 4 jours après leur beau mariage. Selon des sources, les nouveaux mariés se seraient suicidés en raison de l’énorme dette qu’ils avaient contractée pour organiser leur mariage.









M. et Mme Odipo ont laissé une lettre dans laquelle ils expliquent qu’ils étaient stressés et tendus parce que le beau mariage qu’ils ont eu, les a laissés avec une dette de près de 70 000 euros.



Dans la lettre, ils ont également déclaré qu’ils ne pouvaient pas partir en lune de miel comme prévu. D’après le couple, leur tragédie a été causée par les invités qui sont venus sans cadeaux de mariage.



« Nous sommes gênés parce que nous n’avons pas pu commencer notre nouvelle vie dans le bonheur car vous ne nous avez pas rendus heureux comme nous l’espérions », affirment-ils dans la lettre.



Selon un membre de la famille, cité par Daily Statesman, la cérémonie de mariage a eu lieu dans un hôtel cinq étoiles.



Elle a également révélé que 90 % des personnes invitées étaient des VIPs et que le couple s’était vanté qu’il recevrait de leurs invités des millions d’euros comme cadeaux.



Cependant, les choses ne se sont pas passées comme prévues et le pire s'est produit après le mariage.



