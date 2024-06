Kenya : Le Budget 2024-25 retiré suite à des manifestations sanglantes Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Juin 2024 à 17:39 | | 0 commentaire(s)|

Le Président kényan William Ruto a annoncé ce mercredi 26 juin 2024 le retrait du projet de budget 2024-25, qui incluait des hausses de taxes et avait suscité une forte opposition dans le pays. Cette décision intervient après une journée de manifestations massives marquée par des violences meurtrières, dans le but de calmer les tensions et répondre aux préoccupations des citoyens. Le projet de budget 2024-25, proposé par le gouvernement, prévoyait plusieurs augmentations d’impôts, provoquant une vive contestation parmi les citoyens kényans. Inquiets pour leur pouvoir d’achat et le coût de la vie, les habitants ont manifesté leur mécontentement. Le mardi 25 juin, les protestations ont culminé en affrontements violents entre les manifestants et les forces de l’ordre, entraînant la mort de 22 personnes, selon l’organe officiel de protection des droits humains. Ces scènes de violence ont choqué le pays et attiré l’attention internationale sur la situation au Kenya. En réponse aux manifestations et à la volonté exprimée par le peuple kényan de rejeter le projet de loi de finances 2024, le gouvernement a décidé de retirer ce projet. Cette décision vise à calmer les tensions et à répondre aux préoccupations des citoyens. Le retrait du projet de budget montre la volonté du gouvernement de prendre en compte les aspirations et les inquiétudes de la population. Cependant, cette situation souligne les défis économiques et sociaux auxquels le Kenya est confronté. Le gouvernement devra maintenant élaborer un nouveau budget, en tenant compte des réactions et des besoins exprimés par la population, tout en cherchant à maintenir la stabilité économique du pays. Les événements récents ont mis en évidence l’importance du dialogue entre les autorités et les citoyens pour éviter de telles crises à l’avenir et pour construire une société plus inclusive et équitable.



