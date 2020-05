Kenya : Près de 200 personnes mortes dans des inondations en l’espace d’un mois

Des pluies torrentielles se sont abattues à l’Ouest et dans le centre du Kenya et 194 personnes sont mortes selon le gouvernement. D’après la Rfm qui donne l’info, les inondations ont déplacé plus de 100 000 personnes et détruit 3240 hectares de cultures.



Le ministère de la Santé prévoit d’envoyer dans les camps des déplacés, dans les régions affectées, des masques et autres produits d’hygiène, car le Kenya est également touché par le coronavirus, avec 500 cas et 24 décès enregistrés.