Kenya: arrestation de la vice-présidente de la Cour suprême

Depuis plusieurs mois au Kenya, les enquêtes et arrestations se multiplient pour des faits de corruptions et de crimes économiques. De nombreux fonctionnaires, personnages politiques ou entrepreneurs ont été mis en accusation. Mais hier, c’est la vice-présidente de la Cour suprême elle-même, qui est tombée dans filets des enquêteurs. Philomena Mwilu est accusée d’abus de pouvoir et de fraude fiscale.



Les experts parlent d’une arrestation inédite dans l’histoire de la justice kényane. Un des plus hauts magistrats du pays, traîné devant les tribunaux. Philomena Mwilu a été arrêtée à la Cour suprême par la Direction des affaires criminelles. « Il ne peut pas y avoir de justice si les magistrats utilisent leur fonction pour s’enrichir aux dépends des Kényans », a déclaré le procureur Noordin Haji.



Celui-ci, accuse notamment, la magistrate d’abus de pouvoir et de fraude fiscale. Des irrégularités qui seraient liées notamment, à la chute de l’Imperial Bank en 2015.



Image inédite, en fin de journée, Philomena Mwilu s’est retrouvée elle-même, sur le banc des accusés. Mais vue l’heure tardive, le juge l'a libéré contre une caution de 50 000 dollars. Une nouvelle audience est prévue ce matin.



Philomena Mwilu avait fait la Une des journaux durant la crise post-électorale l’an dernier. Après le meurtre de son chauffeur, elle n’avait pas participé à une audience cruciale de la Cour suprême pour décider d’un éventuel report du scrutin. Pas assez nombreux, les juges n’avaient pas pu statuer sur l’affaire. L’opposition y avait vu la main du pouvoir.



D’ailleurs, Philomena Mwilu est défendue aujourd'hui, par une dizaine d’avocats, dont certains sont proches du parti d’opposition ODM. Le mouvement s’est interrogé sur le respect de la procédure. Il a parlé de charges futiles et d’une chasse aux sorcières aux motivations politiques.



