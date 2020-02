Kenya : l'ancien président Daniel Arap Moi est mort

Rédigé par La rédaction de leral.net le 4 Février 2020 à 08:25

L'ancien président du Kenya Daniel Arap Moi, qui a dirigé le pays de 1978 à 2002, est décédé à l'âge de 95 ans, a confirmé ce mardi le cabinet du président Uhuru Kenyatta, après une première annonce faite par la famille. Une longue présidence au bilan controversé. "Notre nation et notre continent ont été immensément bénis par le dévouement et le service du défunt Mzee Moi, qui a passé presque toute sa vie d'adulte au service du Kenya et de l'Afrique", dit un communiqué du président kényan, Uhuru Kenyatta. Un deuil national sera observé jusqu'à ses funérailles dont la date n'a été communiquée, précise encore le communiqué.

RFI