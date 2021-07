Keur Massar : Fin des travaux de la phase d’urgence du Progep 2 Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Juillet 2021 à 20:15 | | 0 commentaire(s)|

Ce jeudi, au terme de sa cinquième visite de chantier des travaux du Progep 2 à Keur Massar, le Ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, Oumar Guèye, a annoncé la fin des travaux. Un record, selon lui, car il s’agit d’un chantier de 12 mois qui a été exécuté en […] Ce jeudi, au terme de sa cinquième visite de chantier des travaux du Progep 2 à Keur Massar, le Ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, Oumar Guèye, a annoncé la fin des travaux. Un record, selon lui, car il s’agit d’un chantier de 12 mois qui a été exécuté en 6 mois. Les travaux d’exécution de la phase d’urgence du Projet de gestion des eaux pluviales et d’adaptation au changement climatique (Progep 2) à Keur Massar sont achevés. Oumar Guèye, le Ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, l’a dit, hier, lors d’une visite de chantier, en compagnie du Directeur général de l’Agence de développement municipal (Adm), du Général de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et des responsables des sociétés en charge des travaux. « Les travaux sont terminés. Nous avons dépassé les niveaux d’exécution. Ce chantier est prêt à accueillir les eaux et les évacuer dans les conditions normales avec toute la technicité et la sécurité qui sied », a-t-il déclaré, rappelant que ce chantier a concerné 10 km de réseaux, alors qu’il ne reste plus qu’à peine 300 m à réaliser. De l’avis du ministre, c’est une « véritable performance » qui vient d’être réalisée par les entreprises en charge des travaux, notamment Henan Chine et le Consortium sénégalais de travaux publics (Cstp). Car, a-t-il ajouté, c’est un chantier de 12 mois qui a été exécuté en 6 mois seulement. Une preuve, selon lui, que ces sociétés ont eu un « comportement citoyen » en respectant la volonté du Président de la République, Macky Sall, qui est de faire en sorte que les populations de Keur Massar puissent vivre une saison des pluies sans dommages. « S’il pleut 1000 m3, c’est sûr qu’aucun ouvrage ne va tenir, mais si c’est une pluie normale, nous ne prendrons pas de pirogues ou des zodiacs, parce que toutes les dispositions ont été prises par les acteurs », a fait savoir Oumar Guèye, relevant les « importants moyens » déployés pour ces travaux, notamment avec des électropompes allant de 500 à 1000 m3 ainsi que des tuyaux anaconda de diamètre 300. Pour l’exécution des travaux du Progep 2, l’État avait dégagé une enveloppe de 15 milliards de FCfa dans le cadre du Budget consolidé d’investissement (Bci), avant que la Banque mondiale n’injecte 80 milliards de FCfa pour appuyer le projet. Maguette NDONG



Source : Source : http://lesoleil.sn/keur-massar-fin-des-travaux-de-...

