Keur Massar / Meeting Pastef : "Ousmane Sonko, vous n'irez nulle part. Nous disons non au procès " (Guy Marius Sagna )

Venu prêter main forte au leader du Pastef, le député Guy Marius comme à son habitude a décrier l'injuste qui règne selon lui au Sénégal. "Ce lieu, me rappelle notre chère Mariama Sagna qui a été assassinée sauvagement.. Que Le Tout Puissant lui pardonne et lui accorde son paradis céleste. Ce souvenir de Mariame Sagna veut encore dire que ce gouvernement de Macky Sall n'a pas de justice, ni la paix. C'est sous le magistère de Macky Sall que des honnêtes citoyens se font tuer. On assassine des femmes sans suite judiciaire, ni coupable", a - t- il souligné.."Si on veut qu'un pays soit stable il faut une justice équitable. Les députés qui plaident pour les femmes à l'Assemblée. Mariama n'est-elle pas une femme?", s'est - il- indigné. "Je me rappelle aussi d'autres dignes fils sénégalais qui ont été tués injustement sans aucune procédure judiciaire pour identifier les coupables. Il faut savoir que le seul souhait du Président Macky Sall c'est d'éliminer Ousmane Sonko politiquement. Est-ce que vous allez le laisser faire? Le Président Macky Sall a fait plusieurs sondages pour savoir si Ousmane Sonko peut gagner les prochaines élections. Et il trouve nettement que même si lui-même participe, Ousmane Sonko peut gagner les élections dès le 1er tour. C'est ainsi qu'il s'est décidé de liquider Ousmane Sonko", dira le député de la coalition Yewi Askan wi avant de s' adresser directement à Ousmane Sonko." ousmane vous n'irez nulle part. Nous disons non au procès", a affirmé Guy Marius Sagna devant des milliers de militants qui ont fait le déplacement à Keur Massar .

