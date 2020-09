Keur Massar en eaux troubles: Et si le maire Moustapha Mbengue essayait de tromper et Macky Sall et les populations...?

Avec des maisons envahies par les eaux, des routes barrées de bout en bout, des populations qui pataugent de partout, Keur Massar vit des moments pénibles. Dans ce reportage de Leral Tv, les images parlent d’elles-mêmes. Mais à la rencontre et aux échanges avec les populations, les charges oscillent entre les autorités municipales, plus précisément le Maire de la localité et l'Etat. Pourtant après recueil des témoignages et constat des actes posés par le présent régime, il transparaît que le maire Moustapha Mbengue serait plutôt en train d’essayer de tromper Macky Sall et les populations de Keur Massar...Pourquoi ? Reportage.