Keur Massar et Elections locales : Malgré les dissensions et les divergences, Pastef fera bloc, rassure Wally Diouf Bodian Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Mars 2025 à 18:33 | | 0 commentaire(s)| A Keur Massar, la mobilisation pour les élections locales se précisent. En marge d’une rencontre, le Directeur général du port autonome de Dakar, faisant face à la presse se veut apaisant. « Malgré les dissensions et les divergences au sein du parti, Pastef fera bloc », rasure Wally Diouf Bodian



