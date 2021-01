Keur Momar Sarr/Charles Fall Dg Sones"l'objectif, c'est produire 06 millions de litres par heure"

L'usine de Keur Momar Sarr est en phase de mise au point et de mise en régime selon le Directeur de la Sones, Charles Fall. "Individuellement, on va tourner et éprouver chaque machine et vous avez vu qu'on est à la phase des eaux traitées et ce sera effectif dès la deuxième semaine de février 2021. Ensuite ce sera la mise en service industrielle , c'est-à-dire qu'on va commencer à produire de l'eau. L'objectif c'est de produire six millions litres d'eau par heure à partir de la deuxième semaine de février", informe Monsieur Fall.