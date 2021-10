Keur Ndiaye Oumy Lô: Sans électricité, le matériel préposé volé nuitamment par des...

Situé dans la commune de Kelle Guèye, le village de Keur Ndiaye Oumy Lô est toujours sans électricité. Et pourtant, les poteaux électriques jonchent le sol de cette localité depuis des mois. Cette situation a plongé les populations à lancer un cri de cœur, dans la mesure où le béton et le ciment déposés à quelques kilomètres du village, sont en train d'être récupérés nuitamment par des inconnus. Suffisant pour que Serigne Abdou Lô, un notable du coin, demande aux autorités compétentes de régler cette affaire qui leur cause un lourd préjudice.