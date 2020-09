Khadiali Diahite DIAHITE, journaliste-écrivain » nos présidents sont des pouvoiristes » Rédigé par leral.net le Mardi 22 Septembre 2020 à 14:28 | | 0 commentaire(s)|

La question du troisième mandat soulevée récemment par le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Aymérou Gningue, soutenant que le président peut avoir un troisième mandat, pousse le journaliste- écrivain Khadialy Diahité, invité d’Alassane Samba Diop sur I radio, a fustigé l’attitude de nos chefs d’Etat et leurs rapports avec le pouvoir. Pour le […] La question du troisième mandat soulevée récemment par le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Aymérou Gningue, soutenant que le président peut avoir un troisième mandat, pousse le journaliste- écrivain Khadialy Diahité, invité d’Alassane Samba Diop sur I radio, a fustigé l’attitude de nos chefs d’Etat et leurs rapports avec le pouvoir. Pour le journaliste, la lecture physique est très importante, car il suffit de regarder l’ex président Américain Barak Obama et la chancelière Allemande Angela Merkel qui se sont métamorphosés au contact du pouvoir. Tu vois qu’ils sont fatigués, être président n’est une chose aisée. Mais en Afrique, nos présidents prennent du poids, ils sont dans une vie de rêve, ils se servent du pouvoir.



Source : Source : https://letemoin.sn/khadiali-diahite-diahite-journ...

