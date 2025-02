Khadim Bamba Diagne doute que l’État du Sénégal obtienne 70 milliards sur les 595 annoncés Rédigé par leral.net le Mardi 25 Février 2025 à 13:45 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Exploitation du Pétrole/ Serigne Ndong On dispose désormais de plus de détails concernant les revenus générés par les premières ventes de pétrole issues de l'exploitation des réserves de Sangomar. En 2024, ces ventes ont rapporté 595 milliards de FCFA, mais quelle part revient réellement au Sénégal? Selon les données publiées par l'opérateur Woodside, la vente du pétrole de Sangomar, dont l'exploitation a débuté en juin, a généré environ 595,17 milliards de FCFA. Toutefois, d'après Cheikh Khadim Bamba Diagne, Secrétaire Permanent du Comité d'Orientation Stratégique du Pétrole et du Gaz (COS-PETROGAZ), l'État du Sénégal ne perçoit qu'un faible pourcentage de cette somme. Un enseignant-chercheur et maître de conférences à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) explique que les revenus générés par le pétrole de Sangomar sont répartis entre les compagnies pétrolières, Petrosen, les créanciers et l'État sénégalais. Selon ses estimations, le Sénégal devrait finalement recevoir moins de 70 milliards de FCFA.



Source : Source : https://atlanticactu.com/khadim-bamba-diagne-doute...

