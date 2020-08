Khafor Touré, Dg CGIS: « La réponse aux préoccupations des jeunes garantit le développement de demain»

Le Directeur général de CGIS, invité de Leral TV a estimé que le Sénégal est un petit pays du point de vue géographique. Mais, un grand pays de par son histoire et sa démocratie.



Ainsi, Khafor Touré indique que certains pays africains sont dans un contexte d’instabilité. Et, le Sénégal, pays frontalier à certains de ces pays, avec sa démocratie apaisée, a une position de stabilisateur. « Le Président Sall gouverne bien le pays. A date récente, il a appelé à un consensus national, en regroupant durant 3 mois, tous les segments de la société », rappelle Khafor Touré.



Etant dans une logique défensive, il reste d’avis que la réponse aux préoccupations des jeunes garantit le développement de demain. D’après lui, une priorité doit être accordée à cette frange de la population.



L’éducation est un moyen d’ascension sociale. Donc, l’Etat qui a fait d’énormes efforts, doit permettre à la jeunesse d’accéder à l’emploi. Maintenant, il est nécessaire de discuter pour voir comment densifier les acquis et lutter pour le renforcement de l’économie nationale.