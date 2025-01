« Khalifa Sall joue son retour par procuration » : Taxawu Senegaal dément fermement les allégations de "Point Actu" Dans un communiqué diffusé ce mercredi 15 janvier 2025, Taxawu Senegaal a vigoureusement démenti les affirmations publiées dans une du journal Point Actu . L'article incriminé, titré « Khalifa Sall joue son retour par procuration » et avançant que « Sans consensus à Taxawu, le candidat de Khalifa Sall, Bira Kane, court à sa perte » , a été qualifié de « fallacieux » et de « manipulateur ». " par la plateforme politique.

Une campagne d'intoxication déclarée

Selon Taxawu Senegaal, ces déclarations s'inscrivent dans une campagne délibérée de désinformation visant à ternir l'image de leur mouvement et à détourner l'attention des véritables enjeux politiques du moment. Le communiqué précise qu'en dépit de son statut de suppléant immédiat sur la liste aux élections locales, M. Birakane Ndiaye n'est pas membre du Conseil municipal de la Ville de Dakar et n'est aucunement engagé dans une démarche parallèle. "Ses préoccupations se limitent au triomphe des recours introduits par notre camarade et maire de Dakar", peut-on lire.



Un combat pour la légitimité de Barthélémy Dias



Taxawu Senegaal a réaffirmé son engagement à œuvrer pour la restauration des droits de Barthélémy Dias, maire élu de Dakar, dont le mandat a, selon eux, été "illégalement confisqué par le régime en place". "Ce combat, nous le mènerons avec toutes les ressources légales et politiques à notre disposition, jusqu'à ce que justice soit rendue", a martelé la plateforme.



Un appel à un journaliste responsable



Enfin, Taxawu Senegaal a exhorté les acteurs de la presse à respecter les principes d'éthique et de déontologie journalistique. "La diffusion d'informations fondées et manipulatrices ne saurait servir ni la démocratie ni le droit à une information juste et équilibrée", conclut le communiqué.



Cette prise de position intervient dans un contexte où la scène politique sénégalaise est marquée par de vifs débats et une intensification des rivalités suite aux élections passées et les échéances électorales à venir.



