Khalilou Fadiga encourage les «Lions»

Rédigé par leral.net le Samedi 20 Juillet 2019 à 11:55 | | 0 commentaire(s)|

Il y a une pluie de réactions à la fin de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (Can), non pas pour fustiger le jeu des Lions mais plutôt, pour les encourager.

L’ancien gaucher magique de l’équipe nationale, Khalilou Fadiga dit «bravo» à ses «jeunes frères».



L’ancien international sénégalais garde espoir qu’un jour, ce sera le tour de notre pays. «Notre jour viendra. Merci à chacun d’entre vous, a lancé Fadiga.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos