Khelcom Birane: Un Car Gambien se renverse et fait un mort.

Rédigé par leral.net le Mardi 15 Octobre 2019 à 19:02 | | 0 commentaire(s)|

La route du magal a encore tué, un car immatriculé Bjl 2494 N en provenance de Serecunda (Gambie) s'est renversé à hauteur de Khelcom Birane sur la route de Gossas.

Selon un des passagers qui était à bord, c'est en dépassant un autre véhicule que le conducteur du mini-car a fait face à une moto-jakarta, en voulant éviter cette dernière il perd le contrôle de sa voiture et fini sa course de l'autre côté de la chaussée alors que derrière la moto Jakarta un autre car en provenance de touba et qui roulait à vive allure en tentant d'éviter cette scène fini à son tour sa course sur un arbre.

Le bilan est lourd, une jeune dame du nom de Anthia Seck demeurant à Serecunda perd la vie sur le coup et plus de 20 blessés sont en observation à l'hôpital régionale de Kaolack.









