Khombole: La 11e édition de la Ziarra annuelle de la Fédération des Dahiras Ta-Akhi de Serigne Mame Malick Sy Mansour

La Fédération des Dahiras Ta-Akhi de Serigne Mame Malick Sy Mansour a organisé ce samedi la 11e édition de la ZIARRA ANNUELLE à KHOMBOLE. Cette année, la cérémonie a su réunir de nombreux fidèles de la confrérie Tidiania, témoignant de l'importance de cet événement dans la vie religieuse et culturelle du Sénégal.



Les guides religieux de la famille d'El Hadji Malick Sy de Tivaouane ont saisi cette occasion pour rappeler aux talibés l'importance de ne jamais se détacher de la confrérie Tidiania, qui occupe une place centrale dans leur spiritualité. Dans un contexte de tensions politiques, marqué par des divergences d'opinions et des clivages, ces derniers ont appelé à l'unité et à la paix, priant pour un climat harmonieux dans le pays.



La présence d'une délégation envoyée par le président de la république Macky Sall lors de cet événement a été chaleureusement accueillie par le maire de la ville de Khombole, Magaye Boye. Le maire s'est dit ravi de l'engagement du chef de l'État envers la Ziarra annuelle et a exprimé sa gratitude pour la délégation envoyée. Il a également tenu à saluer les populations de la localité, soulignant leur accueil chaleureux et leur serviabilité envers les pèlerins venus de différents horizons.



Le maire de Khombole a profité de l'occasion pour mettre en avant le rôle essentiel de la Ziarra annuelle dans le développement de la région. Il a souligné que cet événement religieux constitue un véritable facteur de développement, à l'instar des autres événements de nature religieuse organisés à travers le Sénégal. Dans cette perspective, il a appelé l'État à soutenir activement la Ziarra annuelle, afin de favoriser le développement socio-économique de Khombole et de ses environs.



La cérémonie s'est conclue avec l'annonce de la prochaine édition de la Ziarra annuelle en 2024. Le maire a invité tous les sénégalais à se rendre à Khombole pour y assister.



