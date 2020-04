Khombole: Les Eléments français au Sénégal poursuivent leurs dons, notamment au CIEL (Vidéo) Par Dieyna Sangaré & Yoro Diallo Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Avril 2020 à 13:57 | | 0 commentaire(s)| Jeudi 23 avril 2020 dans la matinée, les Eléments français au Sénégal sont arrivés dans le quartier Guinaaw Raay de Khombole situé à 27 km au nord de Thiès, pour offrir un don de denrées de première nécessité au profit du Centre d’insertion, d’éducation et de loisirs (CIEL).



Accueillis très chaleureusement, tout en respectant les distances et les gestes barrières, par M. Diome, directeur du CIEL et l’ensemble de son équipe, les militaires français ont déchargé 1 Tonne de riz, 40 litres d’huile, 50 kg de sucre, 100 kg d’oignons, de pâtes mais aussi du lait en poudre et du lait liquide, du pâté de thon ou encore du concentré de tomates.



« Ce don est avant tout destiné aux mamans du CIEL et à leurs enfants », a déclaré monsieur Abou Diome, directeur du centre, tout en ajoutant, « je remercie les éléments français au Sénégal pour le soutien apporté à notre association ».



Lutte contre la malnutrition des enfants, garderie pour 150 petits de moins de 5 ans afin de libérer le temps d'activité d’une centaine de mamans pour qu'elles puissent s'instruire, s’alphabétiser et accéder à des activités génératrices de revenus, les membres du centre agissent nuit et jour pour l'amélioration des conditions d'existence de la population environnante.



Le centre abrite par ailleurs :

-Un espace d'accueil pour 30 handicapés-moteurs qui pratiquent le maraîchage hors-sol et l'aviculture.





-Une école d'initiation et d'encadrement au football au profit de 75 joueurs toutes catégories confondues.



Le centre accueille également les scolaires khombolois. Élémentaires, collégiens et lycéens s'y retrouvent pour réaliser leurs révisions scolaires et leurs activités sportives.



Depuis août 2019, le CIEL met également en place des camps chantiers de reboisement pour lutter contre le réchauffement climatique.



Les Eléments français au Sénégal sont fiers de poursuivre leurs actions de soutien au profit de cette association remarquable. En 2019, les EFS ont acheminé à Khombole, 3 tonnes de fournitures scolaire collectées depuis la France par le club UNESCO Floconville de Toulouse.



Phénomène nouveau, les Eléments français au Sénégal ont bénéficié d’un mouvement spontané de solidarité de la part d’entreprises qui ont suivi leurs actions de dons en denrées de première nécessité auprès d’associations particulièrement engagées au profit des populations les plus fragiles. Ce mouvement s’est concrétisé par des dons conséquents de riz, de lait liquide, de pâtés de thon et autres produits qui viennent s’ajouter aux denrées offertes par les militaires français et leurs familles. Les EFS remercient notamment la compagnie agricole de Saint-Louis, Candia, Kirène et la SOCAS, pour leur soutien solidaire à l’attention des plus démunis.



Enfin, les EFS remercient également les Forces Armées Sénégalaises pour l’appui logistique fourni depuis le début de leurs opérations, entamées le 2 avril 2020.











Accueil Envoyer à un ami Partager