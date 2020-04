Khombole : les Forces françaises offrent un important don en denrées alimentaires au centre Ciel Mbagnick Mboup Quelques jours seulement après avoir offert un important don en denrées de première nécessité à l’hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque, les Forces françaises au Sénégal ont apporté leur assistance au centre Ciel Mbagnik Mboup de Khombole, où ils ont livré une importante quantité de denrées alimentaires et autres produits de première nécessité pour les pensionnaires de ce centre, notamment les enfants de l’institution préscolaire.

Remettant le don, le capitaine Idrissa a souligné que les Forces françaises au Sénégal sont au nombre de 350 éléments, qui vivent au Sénégal avec leurs familles et en sont en leur énième action de soutien en faveur des populations sénégalaises. Il a notamment remercié toutes les entreprises sénégalaises qui les aident dans leurs actions, et l’armée sénégalaise notamment, pour son soutien en logistique.



Prenant la parole, Abdou Diom, le Directeur du centre a apprécié le geste des Forces françaises au Sénégal à sa juste valeur, soulignant que ce n’est pas le premier geste des militaires français en faveur de son centre. « Il n’y a pas longtemps, nos avions bénéficié d’un important lot de livres et fournitures scolaires de nos partenaires français que nous ne pouvions pas convoyer au Sénégal, faute de moyens. Ce sont les Forces françaises qui nous avaient permis de les acheminer jusqu’ici, à Khombole ».



Abdou Diom a également souligné que ce don en denrées alimentaires, ne se limite pas à son seul centre. « Les responsables des jeunes, les imams et toutes les composantes de la société khomboloise, sont là. Ce don sera réparti entre toutes ces populations, pour les aider à faire face aux mesures prises par les autorités, notamment l’état d’urgence pour barrer la route au Covid-19 ». Il a invité tout le monde à respecter les gestes barrières pour mieux lutter contre le coronavirus.



