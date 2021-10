L’événement se déroulera dans un format hybride, combinant des sessions virtuelles et des activités physiques. Le thème de la conférence s’aligne sur la déclaration de l’Union africaine de 2021, à savoir « Arts, culture et patrimoine : Leviers pour construire l’Afrique que nous voulons ». L’objectif général de la conférence est d’approfondir l’engagement et de renforcer les […]

L’article Kigali abrite la 4 -ème conférence sur la politique foncière en Afrique est apparu en premier sur La référence du Business au Sénégal.

L’événement se déroulera dans un format hybride, combinant des sessions virtuelles et des activités physiques.

Le thème de la conférence s’aligne sur la déclaration de l’Union africaine de 2021, à savoir « Arts, culture et patrimoine : Leviers pour construire l’Afrique que nous voulons ».

L’objectif général de la conférence est d’approfondir l’engagement et de renforcer les capacités en matière d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi des politiques foncières en Afrique, en améliorant l’accès aux connaissances et aux informations afin de soutenir l’élaboration de politiques foncières fondées sur des données probantes.

Le dialogue favorisera également l’amélioration des réseaux, des partenariats et des ressources pour la gouvernance et la politique foncière en Afrique.

La CLPA est organisée tous les deux ans par le Centre africain sur les politiques foncières, une initiative conjointe de la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA), de la Commission de l’Union africaine (CUA) et de la Banque africaine de développement (BAD). Le gouvernement rwandais en sera le co-organisateur.

Les participants comprennent des experts du gouvernement, du monde universitaire, de la recherche, des autorités traditionnelles et d’autres acteurs non étatiques, du secteur privé et des partenaires du développement.

Source : http://reussirbusiness.com/actualites/kigali-abrit...