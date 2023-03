Kinshasa : Des enfants dits «sorciers», victimes de stigmatisation familiale Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Mars 2023 à 19:06 | | 0 commentaire(s)| Les enfants dits «sorciers» sont victimes d’une stigmatisation familiale et finissent par se retrouver dans la rue, à Kinshasa, en RCD, a annoncé, Mme Jeanne Sala, coordonnatrice de l’ONG « Sagesse », au cours d’une réunion mardi, à l’intension des femmes de cette organisation de la société civile.

« Les enfants qualifiés de sorciers sont tenus, sans preuve, responsables des plusieurs maux par des faux témoignages émanant des prophètes des églises de réveil, du reste acceptés par les membres des familles concernés », a soutenu, Madame Jeanne Sala.



Elle a relevé qu’à la mort d’un membre de famille, nombreux enfants sont traités comme « des sorciers » et subissent des traitements inhumains qui les sont infligés et les contraignent à embrasser la rue. « Ce phénomène les expose à la délinquance juvénile, au banditisme, au vol, etc. D’où cet appel lancé aux familles : « protégeons nos enfants pour un avenir meilleur ».



« Le fait de vivre dans la rue les exposent aux violences physiques, sexuelles et malheureusement, ils survivent des petits travaux. Alors que l’article 19 de la convention relative aux droits de l’enfant, stipule : « chaque enfant doit être protégé contre toute forme de violence, d’atteinte ou brutalité physique ou mentale, mauvais traitement ou négligence », a souligné la coordonnatrice de l’ONG Sagesse.



Cette association, créée en mai 2022, a pour objectif de militer en faveur de l’encadrement de la femme, pour la rendre autonome grâce aux activités génératrices des revenus. Elle lutte également contre les violences faites à la femme et à la maltraitance des jeunes adolescents.











