Kolda Analyse de la défaite de Benno : Un ancien maire brûle les leaders locaux «Quand un responsable politique ne peut pas gagner dans son propre bureau et centre de vote, il ne doit pas se glorifier de la victoire de Bby dans le département», c’est la conviction de Mamadou Gano.

Cet ancien maire de la commune de Médina Cherif, dans le département de Kolda, est monté au créneau pour analyser les résultats des Législatives où Bby a perdu la commune de Kolda. Une défaite cuisante que Mamadou Gano met sur le dos des différents responsables, qui ont même des postes de responsabilité au niveau de l’Etat.



Sans citer de noms, il fait allusion à Moussa Baldé, le ministre de l’Agriculture et président du Conseil départemental de Kolda, Mame Boye Diao, directeur des Domaines et maire de la commune de Kolda, Abdoulaye Bibi Baldé, Dg des Postes.



De l’avis de Mamadou Gano, ces responsables n’ont pas suffisamment travaillé dans la commune malgré les moyens mis à leur disposition. D’ailleurs, tous ces responsables ont largement perdu dans leurs bureaux et centres de vote. Heureusement que le monde rural a sauvé la mise. Ce qui fait dire à cet ancien maire que cette victoire de Bby dans le département de Kolda est forcément attribuée au monde rural.



Mamadou Gano affirme haut et fort que le monde rural s’est bien illustré dans ces élections avec surtout un score de 86% dans la seule commune de Médina Cherif, qu’il qualifie de bastion de l’Apr. «Médina Cherif et le reste du monde rural ont gagné les élections en 2017, 2019 et 2022 avec de lourds scores», a-t-il déclaré.



Suffisant pour cet ancien maire d’inviter le Président Macky Sall à revoir ses cartes dans la distribution des responsabilités à Kolda. Pour lui, ceux qui se disent principaux responsables politiques de Bby à Kolda et résidents dans la commune de Kolda ne le sont pas et l’histoire vient encore de le démontrer comme en 2017 à la face du monde.



Face à la presse, Mamadou Gano a demandé à ces perdants dans leurs fiefs de reconnaître leurs insuffisances et leur incompétence à jouer les premiers rôles car ils sont vomis par leurs propres bases et militants. «Je pense que le Président Macky Sall a bien compris ce qui s’est passé à Kolda», a-t-il ajouté.

Une déclaration qui fait des remous dans cette coalition présidentielle qui peine à faire preuve d’unité dans la capitale du Fouladou.

