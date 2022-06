Kolda / Journée de consultations gratuites à Saré Mamadou Coundou, chez Moussa Baldé (MAER)

Le village du ministre de l'agriculture Moussa Baldé a organisé des consultations gratuites pour les populations. Et cette journée de consultations de proximité a été organisée à l'occasion de l'inauguration d'un poste de santé ce dimanche 5 juin 2022.



Sur place, la délégation constituée de deux professeurs de médecine et de 15 médecins de la 6e promotion de l'UFR de l'université Assane Seck de Ziguinchor, a consulté 250 personnes. Ainsi, ils ont diagnostiqué comme maladie : l'hypertension artérielle, le diabète, l'anémie, des parasitoses intestinales, divers cancers...



Dans la foulée, un important lot de médicaments a été offert aux populations. Cette action entre dans le cadre d'une santé de proximité afin de faire bénéficier aux populations de médecins spécialistes pour se traiter. Il faut dire que ceci va permettre aux personnes âgées de se faire dépister sur place et suivre un traitement adéquat.



Cette inauguration accompagnée de consultations gratuites a été effectuée en présence des autorités médicales et du Conseil départemental de Kolda.



