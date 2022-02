Kolda / Reconnus coupables de deux délits, 39 ASP dispensés de peines par le tribunal Le Tribunal de Grande Instance de Kolda a jugé, ce mercredi 23 février 2022, 39 ASP sur les 75 interpellés, lors de leur marche dite pacifique du 16 février dernier. Ils ont été reconnus coupables des délits de rassemblement illicite et de violation d’une décision de l’autorité administrative. Mais le tribunal les a dispensés de peines.

Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Février 2022 à 09:48 | | 0 commentaire(s)|

C’ est dans une salle d’audience pleine à craquer que les 39 ASP sur les 75 interpellés, ont été jugés, hier, par le Tribunal de Grande Instance de Kolda. Devant les juges, les agents d’assistance à la sécurité de proximité ont balayé d’un revers de main toutes les accusations pour lesquelles ils sont poursuivis.



Mais au cours du procès et devant la pertinence des questions des juges, les ASP ont fini par reconnaitre les délits de rassemblement illicite et de violation d’une décision de l’autorité administrative. Suffisant pour le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Kolda, de marteler que les faits sont constants. Le maitre des poursuites a tenu tout d’abord à féliciter l’excellent travail abattu par les ASP dans les services publics, avant de leur rappeler qu’ils n’ont pas le droit de manifester, ni de défier la décision de l’autorité administrative.



Selon le parquet, les ASP sont considérés comme des hommes de tenue qui n’ont pas droit à manifester, ni à braver l’interdiction de l’autorité administrative, mais ils doivent respecter la législation. Il a ajouté que leur mission est d’accueillir, de surveiller et de contrôler l’accès aux sites sur lesquels ils sont déployés.



Malgré la constance des délits, le procureur a invité les ASP à plus de responsabilité, avant de demander au tribunal de ne pas prononcer de peines contre eux, du fait qu’ils sont des délinquants primaires. A l’issue du procès, les 39 ont été reconnus coupables des délits de rassemblement illicite et de violation d’une décision de l’autorité administrative par le tribunal, qui les a dispensés de peines.













Enquête





Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook