Kolda : Résolution du Collectif des Gardiens de l’Alliance pour la République

Appréciant objectivement, sereinement et lucidement, la situation politique locale marquée de plus en plus par un sentiment de démotivation, de démobilisation et de désespoir dans nos rangs.



Déplorant le sort réservé par le Président à ceux qui dès les premières heures, au prix d'énormes et multiples sacrifices, ont arrosé la pépinière APR pour qu'elle devienne l'arbre fruitier qu'il est aujourd'hui.



Revenant sur les injustices, humiliations subies dans le parti que nous avions porté au moment où la plupart de ceux qui, aujourd'hui, sont aux commandes, n'y croyaient pas et vous taxiez d'aventurier. S'interrogeant sur la propension du président de l’APR à promouvoir plus ses farouches adversaires politiques d'hier, venus honteusement brouter dans les prairies marron beige et d'autres responsables, dont le comportement est aux antipodes de la discipline militante, au détriment de ses fidèles compagnons d'hier.



Constatant avec amertume et impuissance, le déclin du « dekkal ngor », des convictions de gouvernance sobre et vertueuse, d'éthique et de morale en politique, laissant la place à des pratiques peu ou pas orthodoxes, qui jurent d'avec nos valeurs sociétales.



Refusant catégoriquement désormais, de faire le fastidieux et ingrat job politique pour que d'autres peu méritants, soient récompensés à la place, fustigeant le procédé de mise à l’écart des piliers de l’APR savamment orchestré par certains responsables dans le processus des opérations de vente des cartes.



Indexant le manque de solidarité et de générosité militante de la part de ceux qui détiennent les moyens politiques, favorisant ainsi la montée en puissance de l’opposition.

Alertant sur le clanisme aux conséquences politiques désastreuses, érigé en mode gestion par ceux qui ont bénéficié de la confiance et des largesses du Président.



Condamnant avec véhémence, la tentative de liquidation politique dont nous sommes victimes.



Comprenant la déception galopante des populations vis-à-vis des responsables politiques promus qui, si l'on en prend garde, se répercutera dans les urnes comme lors des dernières élections législatives.



Déplorant l'absence d'animation politique par ceux qui en détiennent les moyens.



Conscients de notre légitimité et de notre force politique incontestable.



Avons convenu à l'unanimité des membres présents, de :

Premièrement : mettre fin à cette réalité politique absurde subie jusqu'ici " à nous la sueur, à eux la soupe'".



Deuxièmement : tirer une énième et dernière fois sur la sonnette d’alarme pour prévenir le Président sur les risques d’anémie chronique pouvant conduire à la mort politique prématurée de notre bébé APR, du fait de l’hémorragie quasi quotidienne sur fond de frustration et de déception.



Troisièmement : solliciter d'urgence une audience avec le président de l’APR pour sauver le navire marron beige en eaux troubles.



Osons le dire à haute et intelligible voix, notre parti, Alliance Pour la République, doit faire sa mue, avant que l’irréparable ne se produise. La vérité est amère mais ses fruits sont doux.











Fait à Kolda, le mercredi 18 Janvier 2023

Le Collectif des Gardiens de l’APR