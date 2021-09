Kolda contre la Covid-19 : Techniciens et animateurs de radio jouent leur partition La lutte contre la propagation de la maladie du coronavirus s’intensifie dans la capitale du Fouladou par les différents segments de la société. Cette fois-ci, ce sont les techniciens et animateurs de radio qui entrent de plain-pied dans cette guerre sanitaire.



Dans la capitale du Fou¬ladou, le combat contre le Covid-19 ne faiblit pas. Après plusieurs manifestations des différents segments de la société, c’est aux techniciens et animateurs de radio de porter le combat. Ces hommes et femmes de radio ont investi les rues de la ville pour prêcher la bonne parole contre le Covid 19.



Une marche de sensibilisation les a conduits de la mairie de Kolda jusque dans les jardins du Conseil départemental. Plus de deux kilomètres de marche appuyée par des voix élevées qui transmettent des messages qui portent sur le respect des mesures barrières édictées par les autorités.



Mieux, les techniciens et animateurs de radio ont distribué des masques et des bouteilles de liquide antiseptique aux populations dans la rue. Une manifestation appuyée par le Conseil départemental, principal partenaire de l’Association des techniciens et animateurs de radio.



A en croire Mohamed Baldé alias Dj Mike, président de l’association, hormis la rue, cette sensibilisation continue dans les studios de radio lors des animations. Un engagement ferme de ces hommes et femmes visiblement décidés à combattre le Covid-19. C’est pourquoi les jeunes constituent la principale cible dans ces campagnes de sensibilisation du fait de leur mobilité en tout temps et en tout lieu selon Dj Mike.



Entre animateurs, des spots sont fabriqués et diffusés dans les différentes langues locales. Ce qui fait dire à Alseyni Bâ, premier vice-président du Conseil départemental, que ces hommes et femmes sont de véritables porteurs de messages pour changer le comportement de la société dans le bon sens.

