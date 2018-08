Kolda et Sédhiou: Une maladie mystérieuse ravage le cheptel, inquiets les éleveurs sonnent l'alerte

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Août 2018 à 11:48 | | 0 commentaire(s)|



Une maladie soupçonnée d’être une fièvre aphteuse est en train de décimer le cheptel dans les régions de Kolda et Sédhiou. Les éleveurs qui commencent à compter le nombre de bêtes mortes, dénoncent l’absence de réaction des services de l’Elevage.



Depuis quelques jours, les éleveurs des régions de Sédhiou et Kolda sont dans le désarroi total. Ils sont en train de regarder, impuissants, leur cheptel mourir à cause de la propagation d’une maladie qui sévit depuis quelques jours dans le village de Sébéré Koyo, situé à 5 km de Kolda, la commune de Dioulacolon.



Chaque jour, les leveurs enregistrent au moins la mort d’une bête. Le maire de Tankanto Escale a sonné l’alerte hier, sur la situation catastrophique qui prévaut dans sa commune. A l’en croire, si les autorités notamment les services de l’Elevage ne prennent pas de disposition, le cheptel sera décimé dans la région de Kolda. Déjà dans la commune de Bagadadji, les éleveurs ont enregistré cinq vaches mortes. Et d’après le journal l’As, la région de Sédhiou n’est pas en reste.



Au village de Sare Farim dans la commune de Sam Kanta, les éleveurs commencent à compter les morts d'animaux. Si dans la région de Kolda se sont les bovins qui sont concernés, à Sare Farim la maladie s’attaque aux petits ruminants, notamment les chèvres.



On soupçonne que cette pathologie animale soit la fièvre aphteuse, qui est une maladie virale animale généralement bénigne, qui affecte notamment les ovins. Mais il est impossible pour le moment de le confirmer parce que le service vétérinaire de Kolda qui est alerté par les éleveurs; tarde à réagir. D’où la colère des éleveurs qui considère cet acte comme du mépris à leur égard. On annonce toutefois une conférence de presse du responsable régional de l’Elevage de Kolda pour éclairer la lanterné des éleveurs sur cette maladie qui a fini d’installer la psychose chez eux. En tout état de cause, plus les services tardent à réagir, plus la maladie fera des victimes en cette veille de fête de Tabaski.













Source: L'As

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook