Kolda : un assaillant tué et trois villageois blessés dans une attaque à main armée

Une personne a été tuée et trois autres blessées dans une attaque à main armée survenue dans la nuit de dimanche à lundi, dans la commune de Guiro Yéro Bocar, à une vingtaine de kilomètres à l’est de Kolda (Sud), a appris l’APS.



Les assaillants, qui tentaient de dévaliser une boutique, se sont heurtés à la résistance des populations, confient des témoins à l’APS. Ces dernières auraient réussi à s’emparer de l’arme de l’un des malfaiteurs avant de le tuer. Mais trois parmi les villageois ont été blessés par balles dans ces affrontements.



Le corps de l’assaillant tué se trouve à l’hôpital régional de Kolda où ont été évacués les blessés.



La gendarmerie s’est rendue sur les lieux pour les besoins d’une enquête.



Guiro Yéro Bocar est l’une des communes les plus peuplées du département de Kolda, dont elle est distante de 20 kilomètres, et d’une dizaine de kilomètres de la frontière avec la Guinée-Bissau.



Des bandes armées font souvent des incursions dans cette zone frontalière, pour dépouiller les populations de leurs biens.

