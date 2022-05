Korité 2022: Serigne Modou Kara Samb revient sur la rénovation de la Grande mosquée de Darou Mouhty

Après la prière de la Korité 2022, Serigne Modou Kara Samb est revenu sur le Khoutba (sermon) de l’imam Serigne Abdoul Samad. Dans la ville sainte, l’actualité dominante est la rénovation de la Grande mosquée de Darou Mouhty.

C’est pourquoi, il revient sur les propos de l’Imam et souligne l’importance de cet acte posé par les talibés, et plus largement, par les musulmans…