Korité 2025 : 10 000 bacs à ordures déployés par la SONAGED SA, pour un Sénégal plus propre Rédigé par leral.net le Mardi 1 Avril 2025 à 15:18

À l’occasion de la fête de Korité 2025, la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED SA) a mis en place un dispositif exceptionnel pour assurer "un Sénégal propre" avant, pendant et après les célébrations. Avec le déploiement de 10 000 bacs à ordures sur l’ensemble du territoire national et le renouvellement du mobilier urbain, la SONAGED SA démontre son engagement à travers une mobilisation remarquable. Depuis le début du ramadan, un renforcement du dispositif a permis de faciliter la collecte des déchets et de préserver la propreté des marchés, des rues et des espaces publics. Son directeur général, Khalifa Ababacar Sarr, a mené des visites de terrain dans les villes de Dakar, Rufisque, Keur Massar, Pikine, Guédiawaye et aux HLM pour évaluer la mobilisation des équipes et encourager les agents. À l'occasion, M. Sarr a réaffirmé sa volonté d'innover dans la gestion des déchets : « Le dispositif mis en place, associé au renouvellement du mobilier urbain, avec notamment 881 bacs renouvelés à Dakar, démontre notre volonté d’innover et de garantir une gestion exemplaire des déchets sur l’ensemble du territoire national. » Son approche de management de proximité vise à créer une dynamique d’engagement et de confiance avec ses équipes. Il a également salué le dévouement et la qualité du travail des agents, soulignant leur contribution essentielle à la propreté du pays. Grâce à ces initiatives, la SONAGED réaffirme son engagement à offrir aux Sénégalais un cadre de vie propre et agréable pour la fête de Korité et au-delà.



Source : https://senemedia.com/annonce-79634-korit-2025-10-...

