Korité : Amadou Bâ lance un message d’union (vidéo) Rédigé par leral.net le Lundi 31 Mars 2025 à 02:54 | | 0 commentaire(s)|

©️ Atlanticactu | Rédaction | Le Soleil La Korité a été célébrée ce dimanche à la grande mosquée Omarienne. Parmi les fidèles présents, il y avait Amadou Bâ. L’ancien Premier ministre sous Macky Sall en a profité pour adresser un message aux Sénégalais. « Je rends grâce à Dieu d’être encore présent ici. Je fréquente cette mosquée depuis […] ©️ Atlanticactu | Rédaction | Le Soleil Korité était célébrée ce dimanche à la grande mosquée omarienne. Parmi les fidèles présents, il y avait Amadou Ba. L’ancien premier ministre sous Macky Sall en a profité pour adresser un message aux Sénégalais. « Je rends grâce à Dieu d’être encore présent ici. Je fréquente cette mosquée depuis mon plus jeune âge. Je souhaite que Dieu accepte nos prières et qu’Il répande Sa grâce sur nous tous, ainsi que sur tout le pays », avance d’abord celui qui a fini 2ème lors de la présidentielle de 2024. Amadou Ba a ensuite appelé tous les acteurs à œuvrer dans l’intérêt du Sénégal. « Nous sommes avant tout des êtres humains. Nous nous devons respect et considération. Après les injures vient la violence physique… Il faut échanger sans se déchirer », clame-t-il, priant pour un Sénégal « uni, paisible et prospère ». L’ancien PM a ensuite donné le ton concernant son agenda. « Je n’ai pas disparu des radars, je travaille. Je reviendrai très bientôt pour donner mon point de vue sur les questions du quotidien. »



Source : Source : https://atlanticactu.com/korite-amadou-ba-lance-un...

