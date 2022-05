Korité à Diamalaye : le modèle de guide religieux, les réseaux sociaux, les pratiques ethnicistes et païennes au cœur du sermon de l’imam Mame Libasse Lahi. Rédigé par leral.net le Mardi 3 Mai 2022 à 00:58 | | 0 commentaire(s)|

Dans son sermon, l’Imam Seydina Mame Libasse Lahi a d’emblée invité les fidèles à davantage souscrire aux enseignements d’Allah et de son prophète (Psl). Le guide a appelé les croyants à suivre les guides modèles.



« On doit suivre un guide religieux sur ce qui plait à Allah et non le contraire », a-t-il confié en incitant ainsi les fidèles à l’unité et la concorde entre musulmans. En outre, l’Imam s’est apesanti sur les conséquences des réseaux sociaux qui, selon lui, continue à semer la désunion entre musulmans et créer des conflits entre les êtres humains.



« Ce qui me préoccupe, c’est le fait que des pratiques ethnicistes soient banalisées (…) les pratiques païennes, également, se font de plus en plus », s’est désolé l’Imam Seydina Mame Libasse Lahi qui appelle les croyants à lutter contre ces phénomènes.

