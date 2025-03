Korité à Kolda : Malgré un vol, Madame Gnagna Fall Bâ habille plus de 300 enfants défavorisés... Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Mars 2025 à 22:02 | | 0 commentaire(s)|

Malgré un vol, Madame Gnagna Fall Bâ est parvenue à habiller plus de 300 enfants issus de couches vulnérables pour la fête de Korité 2025. Il s'agit pour cette dernière de permettre à ces enfants défavorisés, de fêter la fin du Ramadan dans la dignité et la joie. Cette dame appelée la "mère Thérésa du Fouladou", est dans l'humanitaire depuis plus de 50 ans. Et comme à l'accoutumée, elle n'a pas dérogé à la règle, en redonnant le sourire à ces nombreux enfants lors des fêtes de Korité et de Tabaski. Cependant, elle rappelle qu'elle a été victime d'un vol dans son véhicule. Ainsi, les voleurs ont emporté tous les habits qu'elle avait achetés pour les enfants. Ne voulant pas déroger à la règle, elle a tenu à tout faire pour satisfaire la joie des enfants vulnérables qui l'attendaient. Dans la foulée, elle précise : "Je rends grâce à Allah pour m'avoir permis de rendre tous ces enfants heureux. Comme le recommande l'Islam, la solidarité, l'entre-aide doivent être matérialisés par des actes de bienfaisance. D'ailleurs, malgré le vol dont j'ai été victime, j'ai tenu à tout faire pour que les enfants soient dans cette belle ambiance..."

