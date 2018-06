Korité à Touba: Le message du Khalife général des mourides aux musulmans

Le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, a exhorté les musulmans à faire une introspection en vue de mieux comprendre et de pratiquer leur religion.



’’Les musulmans doivent tout mettre en œuvre pour un respect et un retour aux valeurs de l’Islam. De l’adolescent au vieillard, chacun doit revivifier sa foi dans la spiritualité et l’ardeur au travail’’, a notamment dit le Khalife général des mourides, qui s’exprimait vendredi à l’occasion de la prière de la Korité.



S’inspirant des débuts de l’Islam, il a invité tous les disciples à se conformer aux préceptes de la religion, relevant que les musulmans "ont l’obligation de revivifier’’ leur foi.



Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a aussi mis l’accent sur l’éducation de base des jeunes pour ‘’conserver certaines valeurs de base de la société’’.



"La seule voie, dit-il, à suivre par les jeunes est celle de la droiture qui mène vers Dieu et vers une pratique saine de la religion musulmane’’.



La prière de l’Aid el Fitr ou Korité a été dirigée par l’Iman Serigne Fallou Mbacké, ibn Serigne Abdou Khadr Mbacké.





APS