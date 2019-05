Korité : l’ASPA fixe la date de la célébration à... L'Aïd El Fitr ou Korité qui marque la fin du Ramadan sera célébré mercredi. C’est ce que révèle l’Association pour la promotion de l’astronomie au Sénégal( Aspa), qui a publié un communiqué pour donner les résultats de ses calculs à propos de la visibilité du croissant lunaire.

«La conjonction qui correspond au moment précis où la Lune se trouve se trouve entre le Soleil et Terre le Soleil, aura lieu le lundi 03 Juin à 10h03 GMT. Ce moment marque la fin de la Terre et le début d’un niveau tour », expliquent Maram Kaïré et ses collaborateurs astronomes, selon « EnQuête ».



Selon leurs explications, « la Lune se couchera à 19h 51, soit 14mn après le Soleil qui lui, se couchera à 19h37. Agée seulement de 9 heures après la conjonction qui s’est produite le matin, sa surface éclairée ne sera que de 0,25% (Le minimum étant de 1% et au moins 14h après la conjonction) ». Par conséquent, « elle n’est donc pas observable à l’œil nu dans ces conditions et sera trop proche et noyée dans la lueur du Soleil couchant ».



En revanche, pour le mardi 04 juin, renseigne l’Aspa, «la lune se couchera à 20h49, soit 1 heure 12mn après le Soleil qui se couche à 19h37. La Lune sera alors âgée de 1j09h et sa surface éclairée sera de 2,48% ». Et, « elle sera facilement observable au Sénégal et en Afrique, partout où le ciel est dégagé ».



En d’autres termes, la Korité sera célébrée mercredi 05 juin.

