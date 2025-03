Koumpentoum : Le PM Ousmane Sonko renforce l’économie sociale, avec le lancement du Progress et du CPS

Sénégal Atlanticactu/ Progress/ Economie Sociale/ Serigne Ndong Ce vendredi 21 mars 2025, le Premier ministre Ousmane Sonko a lancé, à Koumpentoum, dans la région de Tambacounda (est), deux programmes majeurs : le Programme d’appui aux acteurs de l’économie sociale et solidaire (PROGRESS) et le Programme des 1000 Coopératives productives solidaires (CPS). Selon M. Sonko, ces […]

Sénégal

Atlanticactu/ Progress/ Economie Sociale/ Serigne Ndong

Ce vendredi 21 mars 2025, le Premier ministre Ousmane Sonko a lancé, à Koumpentoum dans la région de Tambacounda (est), deux programmes majeurs : le Programme d’appui aux acteurs de l’économie sociale et solidaire (PROGRESS) et le Programme des 1000 Coopératives productives solidaires (CPS). Selon M. Sonko, ces initiatives constituent des leviers essentiels pour le développement des régions du Sénégal. Elles visent principalement les groupements de femmes, les GIE agricoles impliqués dans la transformation, ainsi que les petites et moyennes entreprises artisanales dirigées par des jeunes, entre autres.

L’économie sociale et solidaire, considérée comme un outil puissant pour la transformation socio-économique, occupe une place stratégique dans le Plan national de développement 2025-2029. Ousmane Sonko souligne que « l’économie sociale et solidaire est un pilier central de cette stratégie ».

Conscient du fait que cette approche permet aux acteurs de se doter des outils nécessaires pour être compétitifs, tout en favorisant la création de richesses à travers des emplois décents et durables, le gouvernement, via le ministère de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire (MMESS), a mis en œuvre le programme PROGRESS. « Ce projet vise à formaliser, encadrer et fournir un soutien technique aux acteurs de l’économie sociale et solidaire afin de valoriser les potentialités économiques locales », a déclaré le Premier ministre.

Ce programme, axé sur une transformation inclusive, a pour objectif de créer un écosystème favorable au développement des micro et moyennes entreprises. M. Sonko a précisé que « PROGRESS permettra aux acteurs de structures sociales d’accéder de manière durable à des emplois décents, aux marchés et aux financements ». Il a ajouté que les principaux bénéficiaires sont les groupements de femmes, les GIE agricoles, les petites et moyennes entreprises artisanales, les services, les exploitations familiales, les associations, les mutuelles, les coopératives et les entreprises sociales.

PROGRESS prend également en compte les vulnérabilités spécifiques, notamment celles des jeunes et des femmes. « Une attention particulière sera accordée aux personnes à mobilité réduite », a insisté M. Sonko.

En conclusion, le Premier ministre a souligné que PROGRESS ciblera des régions prioritaires telles que Kolda, Louga, Sédhiou, Saint-Louis, Kédougou, Matam, Tambacounda et Ziguinchor, afin de promouvoir l’équité territoriale conformément à la vision 2050 des politiques publiques.

Source : https://atlanticactu.com/koumpentoum-sonko-renforc...