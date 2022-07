Koumpentoum : Une fois la majorité acquise à l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko dévoile les 4 premières lois à voter

La première consistera à diminuer le coût de la vie qui, selon lui, est très cher. La deuxième loi aura trait à la gestion de nos ressources, comme le pétrole, le zircon, le phosphate… La troisième loi permettra de donner la chance aux candidats de se présenter, sans discrimination. S’agissant de la quatrième, elle sera contre l’homosexualité au Sénégal.



Le leader du Pastef, qui a perdu son coordonnateur dans le département au profit du Benno Bokk Yakaar (BBY), du haut de son véhicule en compagnie des deux investis de la coalition Yewwi-Wallu sur la liste départementale, a laissé entendre que la façon de faire de la politique doit changer dans ce pays. La politique, dit-il, doit être une affaire d'idées et de projets, mais pas de personnes.



À en croire le leader, les militants qui adhèrent à son parti, croient en son projet. C'est pourquoi, dit-il, “ quand un s'en va, plusieurs entrent ”. Il invite, ainsi, le Président Macky Sall à prendre de la hauteur. Pour lui, en tant qu’homme d'État, le président doit avoir mieux à faire que de débusquer les militants des autres partis, en leur déversant de l'argent dont la provenance est douteuse



“Si vous ne voulez pas entendre parler de 3e mandat, voter contre BBY’’



Ousmane Sonko de dire aux populations du Niani : “ Si vous ne voulez pas entendre parler de 3e mandat, voter contre BBY. ’’ À en croire le patron des patriotes, si Macky Sall obtient la majorité mécanique, il imposera sa candidature pour un 3e mandat.



Ce faisant, il est revenu sur les manquements du régime en place. “ Les moments difficiles que traverse le pays sont, d'une part, dus à l'incompétence des gouvernants, mais, d'autre part, c'est votre faute à vous les électeurs. Ils achètent vos votes avec des billets de 5 000 FCfa et, après, ils vous font vivre dans la misère, pendant tout leur mandat ”, a-t-il déclaré.



Pour Ousmane Sonko, le régime en place essaye de faire croire aux populations que l'Assemblée nationale n'est pas si importante, mais c'est archi-faux, car c'est là où sont votées les lois qui régissent le pays.



Seulement, il précise, s'agissant de la législature sortante et des autres qui l'ont précédée, qu’elles ont contribué à donner une image non reluisante de l'institution. Des Assemblées où les députés représentants du peuple ne faisaient que se battre et s'injurier à longueur de temps. Où également les lois étaient votées, non pas pour l'intérêt des populations, mais pour celui d'un homme.



Eau, électrification, routes



La tête de liste départementale de la coalition Yewwi-Wallu a, elle, dans son propos, cité les maux dont souffrent les populations de Koumpentoum. Ils se résument en un triptyque, eau, électrification, routes. Il a profité aussi de l'occasion pour lancer une pique à l'ex-coordonnateur départemental du Pastef qui, lors de son audience avec le président de la République, a réclamé deux puits pour Koumpentoum.



“ Nous n'avons pas besoin de puits. Qu'allons-nous en faire ? Nous avons plutôt besoin de forages et ça, c'est le président Sonko qui peut nous le donner ”, a lancé Abdou Karim Niang. Ensuite, il s’est projeté sur l’avenir, une fois la majorité à l'Assemblée nationale acquise.



“ Nous ferons tout pour te donner la majorité à l'Assemblée nationale, mais nous attendrons le retour de l'ascenseur. Nous voulons une considération et une prise en compte particulière de notre département ”, a déclaré la tête de liste. À la fin des différentes interventions, la caravane a repris la route, direction Tambacounda et Kédougou.















