Koungheul : un garçon d'un an meurt calciné dans un incendie

Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Mars 2018 à 09:04 | | 0 commentaire(s)|

Un incendie s’est déclaré, mardi soir, dans une concession à Guérane Gou Maka Yop, un village du département de Koungheul (Kaffrine), tuant un garçon d’un an, a appris l’APS, de source sécuritaire.



Le feu qui a été provoqué par une femme qui préparait le repas, a causé également des dégâts matériels a rapporté la source.



Qui ajoute que les flammes qui ont été maîtrisées par les villageois avant l’arrivée des sapeurs-pompiers, ont réduit en cendre trois maisons en paille et des réserves de vivres.

