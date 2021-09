Kounoune: Oumar Guéye chaleureusement accueilli par les populations de la cité Hawa Dia. Le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l’aménagement des territoires, Oumar Gueye, accompagné d’une forte délégation, s’est rendu ce dimanche à la cité Hawa Dia situé à Kounoune. Ce déplacement s’inscrit dans le cadre de ses visites dans les cités et quartiers nouvellement rattachés à la commune de Sangalkam. La délégation du ministre a été bien accueillie par les populations.



Rédigé par leral.net le Lundi 13 Septembre 2021 à 01:14 | | 0 commentaire(s)|

La cité hawo Dia ,composée de 1600 carrés est confrontée à beaucoup de difficultés qui ont pour noms: accès, inondations, manque criard d’éclairage public, pas d’école ,pas de foyer des jeunes etc.

Les différents intervenants ont remercié le ministre maire de sa visite et ont exprimé leur adhésion totale à leur rattachement à la commune de Sangalkam et ont manifesté l’espoir qu,’ils placent en la personne de Oumar Guèye pour résoudre dans les meilleurs délais leur difficultés



Le ministre Oumar Gueye a pris l’engagement de résoudre les difficultés à travers deux leviers : le budget de la commune et l’accompagnement de l’Etat avec les différents projets et programmes du Gouvernement du Président Macky Sall.



Tirant les conclusions de sa visite, Oumar Guèye a vivement remercié les populations de la cité pou leur accueil chaleureux et à saisi l’opportunité pour revenir largement sur le programme du Président Macky Sall, à travers le PSE, dans ses trois axes.









Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos