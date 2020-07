Kounoune: Saisie de 335 kilos de chanvre indien d’une valeur estimée à plus de 20 millions de francs Cfa

La Brigade spéciale et de recherches des Douanes (Bsr) rattachée à la Subdivision de Dakar-extérieur, a investi les milieux criminels et ceux de trafic de stupéfiants.



Selon "Libération online", les opérations qui sont toujours en cours ont permis d’éventer un ingénieux modus operandi de trafic et de vente de drogue dans la grande banlieue dakaroise. Suite à une filature de plusieurs heures le lundi 06 juillet, les agents de la Bsr ont arrêté trois individus en pleine opération de déchargement de chanvre indien, dans un dépôt situé au quartier Kounoune.



La marchandise était dissimulée sous des sacs de paille d’arachide (8 sacs au total) et transportée à bord d’une fourgonnette de marque Renault trafic. C’est au moment du déchargement que les douaniers sont intervenus et ont arrêté les trois individus en question. Il s’agit notamment du propriétaire, du convoyeur et du gardien du dépôt.



La drogue saisie est conditionnée en 335 paquets de 1 kg de chanvre indien, soit un total de 335 kg pour une valeur marchande estimée à 20 100 000 de francs CFA.



