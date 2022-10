Koura Macky / Buzz "a gun": "Ce sac est unique, c'est moi seule qui le détient au Sénégal"

Koura Macky est l'attraction de la session ordinaire de l'Assemblée nationale ce vendredi 14 octobre 2022. En effet, elle a amené un sac en forme de pistolet et les explications se passent de commentaires: "J'avais fait le buzz, a gun. Quand je suis rentrée aux Etats-Unis, cela m'a inspiré et j'ai commandé ce sac en forme de pistolet et je suis la seule au Sénégal à le détenir. Il contient juste mes effets personnels féminins", dit-elle aux journalistes. A l'en croire, "le travail se fera dans les règles de l'art car elle sera au service des populations".