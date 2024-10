L'AAEA organise une visite de benchmarking, pour améliorer l'assainissement en Afrique de l'Ouest

Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Octobre 2024 à 17:33 | | 0 commentaire(s)|

L’Association Africaine de l’Eau et de l’Assainissement (AAEA) organise une visite de benchmarking, du 29 au 31 octobre 2024, à l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), au profit de pays comme le Niger, le Ghana, la Guinée et le Togo. Cette initiative vise à favoriser le partage d’expériences et l’identification des meilleures pratiques pour renforcer les réponses aux défis de l’assainissement dans ces pays. Un atelier s’est tenu ce mardi, en préparation de cette visite.



Nous écoutons Abdoulaye Senghor, Chef de la division Contrôle et Suivi à la direction de l’assainissement, au micro de Birame Khary Ndaw.