L’ADHA exige le rapatriement de 700 Sénégalais bloqués au Liban Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Octobre 2024 à 19:34 | | 0 commentaire(s)|

Liban Atlanticactu/ ADHA/ Saliou Ndong Actuellement, sept cents Sénégalais sont bloqués au Liban, d’après l’alerte émise ce vendredi par l’Association pour les droits humains et l’Amitié (ADHA). L’ONG exhorte les autorités sénégalaises à agir sans délai pour organiser leur rapatriement, en insistant sur l’importance d’une prise en charge complète à leur retour. D’après Adama Mbengue, […] Liban Atlanticactu/ ADHA/ Saliou Ndong Actuellement, sept cents Sénégalais sont bloqués au Liban, d’après l’alerte émise ce vendredi par l’Association pour les droits humains et l’Amitié (ADHA). L’ONG exhorte les autorités sénégalaises à agir sans délai pour organiser leur rapatriement, en insistant sur l’importance d’une prise en charge complète à leur retour. D’après Adama Mbengue, président de l’ADHA, ces citoyens ont sollicité de l’aide depuis le début de la crise. Cependant, l’inaction des autorités a entraîné des situations dramatiques, dont le décès d’Anna Diédhiou, une compatriote. Le ministre et porte-parole du gouvernement avait promis un rapatriement rapide, mais aucune échéance n’a été respectée jusqu’à présent, laissant plus de 700 Sénégalais en attente. L’ADHA réclame une intervention urgente des autorités pour évacuer ces personnes, soulignant que leur retour doit être une priorité nationale. Adama Mbengue souligne également la nécessité d’un soutien psychologique et d’une assistance à la réinsertion socio-économique lors de leur arrivée au Sénégal.



Source : Source : https://atlanticactu.com/ladha-exige-le-rapatrieme...

Accueil Envoyer à un ami Partager