L’AES prend forme : Les trois pays actent la création de la Confédération

<p><strong>AES</strong></p>

<h5>Atlanticactu / Afrique / Niger / Burkina Faso / Mali / Saliou Ndong</h5>

<p style="text-align: justify;">Les dirigeants militaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont signé, ce samedi 6 juillet à Niamey, l’acte constitutif de la Confédération des États du Sahel. Le général Tiani, le colonel Goïta et le capitaine Traoré ont convenu de renforcer leur coopération dans divers domaines. Assimi Goïta du Mali dirigera l’AES pendant un an, et la première session parlementaire de cette nouvelle institution se tiendra au Burkina Faso.</p>

<p style="text-align: justify;">Lors du premier sommet réunissant les trois chefs d’État du Mali, du Burkina Faso et du Niger à Niamey, quatre documents engageant leurs pays ont été signés et adoptés : le traité de création de la Confédération de l’AES, le règlement intérieur du collège des chefs d’État de l’AES, le communiqué final et une déclaration appelée « Déclaration de Niamey ».</p>

<p style="text-align: justify;">Les dirigeants des trois pays ont annoncé avoir franchi une nouvelle étape vers une intégration plus poussée entre les États membres. Ils ont adopté le traité instituant la Confédération des États du Sahel, composée du Burkina Faso, du Mali et du Niger, ont-ils déclaré à la fin de leur premier sommet à Niamey, selon RFI.</p>

Source : https://atlanticactu.com/laes-prend-forme-les-trois-pays-actent-la-creation-de-la-confederation/















AES Atlanticactu / Afrique

Saliou Ndong