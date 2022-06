L'AJFEME pour l'engagement et l'appropriation en soi de son destin des femmes et des jeunes Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Juin 2022 à 05:27 | | 0 commentaire(s)| Face à la presse, Mme Adjaratou Maimouna Ndoye Dia présidente de l'Association des Jeunes et Femmes Engagés ( AJFEME) a invité ces derniers à prendre leur destin en main.

Fort du constat de cette grande précarité ambiante, l' AJFEME a jugé nécessaire de mener des actions de sensibilisation et d'information afin de permettre aux jeunes d'entreprendre, mais aussi de participer directement au développement du pays.



