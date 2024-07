L'APIX au FIAD 2024 : Vers une plateforme logistique de commercialisation et d'échange pour toute l' Afrique Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Juillet 2024 à 19:05 | | 0 commentaire(s)| Le Directeur général de l'APIX, Bakaray Sega Bathily a pris part au Forum International Afrique Développement, initié par Attijariwafa Bank. Selon lui, ce marché de l'investissement est une occasion pour le Sénégal et pour l'APIX, de présenter aux acteurs, les opportunités d'investissement au Sénégal. "Nous sommes ici pour représenter egalement le marché africain, comme vous le savez, le Sénégal avec sa position géographique, a un avantage comparatif d'entrée sur le marché africain, et aujourd'hui, nous avons l'ambition de devenir une plateforme logistique de commercialisation et d'échanges, naturellement pour toute la zone Afrique", a expliqué M. Bathily.



