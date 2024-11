L'APPEL À LA RAISON Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Novembre 2024 à 01:17 | | 0 commentaire(s)|

Au vu de la tournure dangereuse de la campagne électorale, malgré les différentes alertes, les Sénégalais doivent prendre conscience que ceux qui font l'apologie de la violence ne méritent pas nos suffrages Dans un post, en date du 31 octobre 2024, je declarais : "Je suis avec beaucoup d'attention la campagne pour les élections législatives anticipées du 17 novembre 2024. Les actes de violence notés depuis quelques jours, entraînant des dégâts matériels et des blessures, n'honorent pas les acteurs politiques. Je réitère ma condamnation de la violence sous toutes ses formes et invite la justice et les forces de défense et de sécurité à assumer leurs responsabilités pour mettre un terme à cette barbarie." Aujourd’hui, mardi 12 novembre 2024, au vu de la tournure dangereuse de la campagne électorale, malgré les différentes alertes, les Sénégalais doivent prendre conscience que ceux qui font l'apologie de la violence ne méritent pas nos suffrages. Dethie Faye est président de la CDR/Fonk Sa Kaddu. Source Logo: SenePlus Primary Section: Opinions Secondary Sections: Politique Développement Société Archive setting:



Source : Source : https://www.seneplus.com/opinions/lappel-la-raison...

Accueil Envoyer à un ami Partager